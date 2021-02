Sestri-Zoagli-Portofino: Arte vende otto appartamenti

Avviso pubblico di A.r.t.e. (Azienda Regionale Territoriale Per L’edilizia). Un bando-invito ad offrire per la vendita di otto unità immobiliari nei Comuni di Portofino, Sestri Levante e Zoagli. I tre appartamenti di Portofino si trovano in piazza della Libertà ed i loro prezzi base variano dai 290.000 ai 520.000 euro. I due di Zoagli si trovano in via San Pietro 3 con prezzo base 265.000 e 268.000 euro. Infine a Sestri Levante un immobile si trova a Riva Trigoso via monsignor Vattuone, prezzo base 240.000 euro e gli altri due in via Val di Canapa 37 partendo da 264.000 e 240.000.

