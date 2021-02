Sestri: protesta dei ristoratori trasformata in beneficienza

Ristoratori e baristi sono convinti di avere ottemperato a tutte le prescrizioni per evitare i contagi. Ma tutto ciò non è servito a nulla, come non sono servite le prescrizioni di dicembre che avrebbero dovuto abbassare la curva durante le festività natalizie. La convinzione è che gli scienziati (per altro spesso in disaccordo tra loro) e il governo non ne abbiano indovinata una e che le loro direttive siano servite soltanto a far crollare l’economia del settore. Trovano anzi assurdo tirare sempre in ballo la situazione degli altri Paesi.

Avere “punito ” tutta la Liguria anticipando la zona arancione la domenica di San Valentino appare un gesto grave.

Singolare la protesta dei ristoratori di Sestri Levante che questa mattina si sono riuniti sotto il municipio, donando la merce acquistata in vista dell’apertura di oggi, alla mensa dei povreri gestita dai frati cappuccini.