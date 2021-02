‘Santa’: park gratuito, mezz’ora in più ai residenti

“Mezz’ora in più” non in versione Rai di Lucia Annunziata, ma in versione parcheggi a Santa Margherita Ligure. L’amministrazione comunale ha deciso, infatti di portare da 30 a 60 minuti la sosta gratuita nelle aree blu di competenza comunale; l’agevolazione è esclusivamente a favore dei residenti in città e vale per la prima ora di sosta.

L’inizio della sosta dovrà essere chiaramente indicato nella parte anteriore del veicolo. Allo scadere del bonus dei 60 minuti, nel caso di protrazione della sosta si deve procedere a regolarizzare il pagamento secondo la tariffa vigente;tale bonus temporale ha validità per un solo periodo di sosta al giorno (0-24).