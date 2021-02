‘Santa’: Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, seconda fase selettiva

Dal LabTer Parco di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Dodici esperti in analisi sensoriali dei mieli, provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, coordinati da un responsabile tecnico, si sono riuniti presso la sede del Parco di Portofino per la seconda fase selettiva dei campioni presentati al concorso ‘Mieli dei Parchi della Liguria – Edizione 2020’, sospeso in autunno a causa del Covid-19.

Le quattro giurie hanno potuto valutare i 103 campioni rimasti in gara a seguito delle analisi chimico-fisiche effettuate dal Laboratorio regionale per le analisi dei terreni e delle produzioni vegetali di Sarzana, che ha escluso soltanto sette dei 110 contributi degli apicoltori dei parchi liguri.

Nel contesto dell’ampio e luminoso salone dell’Ente Parco, nella più assoluta concentrazione e naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid, si svolti gli esami olfattivo, gustativo e tattile sui campioni di miele: 49 di millefiori, 27 di castagno, 14 di Acacia, 5 di Melata, 4 di Erica, 1 Edera, 1 di Tarassaco, 1 di Ligustro, 1 di Lavanda. L’esame visivo è stato invece condotto precedentemente e da una sola giuria per consentire l’adeguata preparazione delle confezioni d’assaggio.

Di eseguito riportiamo i risultati del concorso.

3 api: 4

2 api: 49

1 api: 18

Non premiati: 32