RASSEGNA STAMPA. Zona arancione, ristoratori furiosi

Oggi, domenica 14 febbraio, auguri a Valentino. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: eunuco (individuo privo delle ghiandole genitali, per difetto organico o in seguito ad evirazione; ciascuno dei servi evirati preposti all’harem dei signori orientali; di persona priva di energia e di vitalità, come fiacco, banale, servile Devoto-Oli). Proverbi: “Le rose vanno, le spine restano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Zona arancione: “Ristoratori furiosi: una presa in giro”; “San Valentino formato delivery”. “Rabbia a Santo Stefano, senza contagi, ma con le piste chiuse”. Emergenza covid: “ I contagi crescono sono 27 in 24 ore”; “Poste screening a tutti i dipendenti”. Covid vaccini: “Al via le vaccinazioni degli over 80 nei centri e nelle valate”. Covid scuola: “Corse di linea e navette, novità Amt”. Sbarasso: proseguono le vendite promozionali.

Sestri Levante: grande albero si schianta nei giardini pubblici. Casarza Ligure: un secolo di auguri per la sarta Amelia. Lavagna: incontro di “Futura”. Chiavari: migliora il ventenne rimasto coinvolto in incidente. Carasco: spaccia droga, coppia denunciata.

Rapallo: schianto all’alba, grave un 24enne. Rapallo: concessioni al 2022 e ricorso al Tar dei balneari. Rapallo: festa per nonna Bruna. Santa Margherita Ligure: Fernanda Ronchi guida il comitato Cri.

Camogli: l’addio a don Ezzelino nella sua San Rocco. Camogli: prima visita in esterno all’abbazia del Fai. Recco: un fronte mare tutto nuovo per la città, costo 1.500.000. Recco: nasce in forma virtuale il primo negozio green.

Moconesi: ripreso mentre ruba, riconsegna la merce.