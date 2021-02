Nuoto/ Trofeo delle Regioni: molte soddisfazioni per la Rari Nantes Camogli

Dalla Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo

Si è disputata presso la piscina comunale di Lavagna la terza prova di qualificazione al Trofeo delle Regioni per le categorie esordienti a e b.

I nostri leoni marini, orfani di una pedina importante come Gatto Junior, si son ben comportati.

I ragazzi impegnati erano:

Massa Elena 100 SL,

Ortori Leonardo 100 SL,

Revello Giulia Mina 100 SL

Menzione speciale alla mascotte della squadra Alice Pagano, che non si dà mai per vinta, nonostante non possa avere il supporto dei compagni più grandi, per i protocolli covid e che ha affrontato una gara difficile come i 100 misti.

Le allenatrici Laura Adorno e Camilla Oliva si congratulano con i ragazzi e li invitano a seguire questa strada..

Forza Rari Nantes Camogli.

La nostra mascotte Alice Pagano