Levanto-Brugnato: “Lungo le vie di pellegrini e mercanti”

di Guido Ghersi

Ieri pomeriggio, nell’antica chiesa pievana di San

Siro in frazione Montale a Levanto, è stato presentato da parte del Consorzio Turistico “Il Cigno” il progetto della “Via dei Monti” con il sotto titolo “Da Levanto a Brugnato lungo le antiche percorrenze di pellegrini e mercanti”, finanziato dalla Fondazione Compagnia “San

Paolo” di Torino con partner le Amministrazioni Comunali di Levanto,

Brugnato e Borghetto Vara. Tutto ciò per continuare gli interventi di

risanamento e recupero di questa antichissima Pieve levantese, selezionata nell’ambito del “Bando Cultura 2020”.

Nell’ambito del progetto è prevista l’opera di valorizzazione, come

sopra scritto, dell’antico cammino medioevale tra Levanto e Brugnato tramite la sistemazione di dieci pannelli divulgativi con utilizzo della applicazione QRCode e il recupero, grazie al “CAI”-Sezione della Spezia dell’intero percorso con l’installazione di frecce direzionali a norma REL ed altre indicanti la Via dei Monti con relativo logo.

Grazie alla collaborazione della Cooperative Zoe e Turismo Sostenibile che fanno parte del Consorzio “Il Cigno” sarà definito un programma di attività divulgative rivolte ad anziani ma anche in particolare modo agli studenti.

A presentare l’iniziativa culturale e gli ospiti,

il bravo giovane speaker Jacopo De Franchi che, con l’aiuto anche di

firlmati e diapositive, ha intervistato gli illustri ospiti. Tra questi

Paolo Lizza, Assessore all’Ambiente del Comune di Levanto e i Sindaci di

Brugnato, Corrado Fabiani e di Borghetto Vara, Claudio del Vigo.

Il Presidente del CAI La Spezia, Alessandro Bacchioni, coinvolto direttamente del progetto, ha affermaro: “Il CAI offre un supporto a 360° per ricreare un cammino storico affinché diversi paesi possano ricomciare a vivere con un turismo di prossimità che proprio in questo periodo è così importante. Vogliamo inserire queste tappe nel sito internet per collegare il percorso con altri Club.”

Silvano Zaccone, Presidente Consorzio “Il Cigno”, ha sottolineato come il lavoro sia incentrato nel: “Trasferire l’eredità medioevale per metterla a disposizione di tutti. Ricostruire un percorso che era parte di questa viabilità operando su quello che già c’era anche grazie al lavoro del CAI”

Graziella Buonaguidi, Presidente “Cooperativa Zoe” ha descritto quali saranno gli aspetti cuturali: “Totem interattivi per attrarre pellegrini ma anche escursionisti a conoscere e percorrere il sentiero che anticamente era in uso. Trekking, bellezza naturali e conoscenze storiche insieme.”

Il Vice Parroco, don Alessio, ha affermato: “La nostra chiesa ha un rapporto stretto con il territorio. Tutto nella nostra Pieve è memoriale, per secoli è stata il luogo dove i cristiani nascevano nella loro fede dopo la cattedrale di Luni. Conoscere e amare la storia significa vivere in pienezza il nostro presente perché attraverso il rivivere la storia possiamo vivere diversamente il presente, capire chi siamo”.

I dieci pannelli saranno installati presso:

-Levanto Area Loggia Medioevale

-Levanto incrocio Via Guani con Via Garibaldi

-Levanto località Albero d’oro

-Montale

-Bardellone-Cà Vagine

-Cassana-Piazzale Chiesa della Foce

-Borghetto Vara-Piazza del Municipio

-Borghetto Vara-Abbazia dell’Accola

-Brugnato-Oratorio di San Bernardo

-Brugnato-Piazza della Cattedrale