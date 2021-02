Lettere/ “‘Santa’: covid, Draghi cambi le regole”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Oggi ho fatto la solita camminata sulla sp 227, che da Santa porta a Portofino, naturalmente nel comune di Santa, ed ho incontrato più “foresti” che sammargheritesi. Allora mi sono chiesto: il colore arancione serve soltanto a penalizzare i bar e i ristoranti? Queste categorie hanno ragione a lamentarsi quando vedono che le regole vengono disattese dagli altri. Tra l’altro è permesso ai possessori di seconde case fare centinaia di km e noi di Santa non possiamo farne tre per andare a Rapallo. Queste decisioni sono state prese dal governo “Conte due” quindi ora che la maggioranza di Draghi è formata dalla cozzaglia di quasi tutti i partiti, anche da “Cambiamo” di Toti, mi aspetto un cambio di rotta nelle decisioni anti covid anche perché se così non fosse, mi chiedo, con chi se la prenderà il presidente Toti visto che appoggia qualsiasi categoria che protesta contro il governo? L’unica speranza è che questo governo potenzi l’organizzazione per la somministrazione dei vaccini e che tutti possiamo rifare la vita normale.