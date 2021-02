Con determina dirigenziale sono state previste le entrate derivanti dall’attività istituzionale del comando di polizia municipale. In totale 305.500 euro di cui: 260.000 per sanzioni del codice della strada; 6.000 per proventi rilascio fotocopie di atti amministrativi (incidenti); 25.000 per proventi derivanti da sanzioni diverse dal codice della strada; proventi diritti suolo pubblico 13,000 euro; proventi per acquisto cartelli 1.500 euro.