La protesta per la chiusura dell’attività nella domenica di San Valentino scoppia anche a Chiavari e anche qui trova la piena solidarietà della gente. A Chiavari la protesta della trattoria “Reggiana”: distribuzione d un cartoccio di fritto misto di mare a un euro. I portici di via Raggio accolgono le persone in coda, in attesa dell’ambito cartoccio.

(Foto Armando e Vilma Arzeno).