Bonassola: ‘Mareco’, arriva un finanziamento dal ministero

di Guido Ghersi

A Bonassola, grazioso paese delle “Baie del levante”, il laboratorio della “Mareco”, stazione sperimentale dedicata allo studio del mare, fortemente danneggiata durante la grossa mareggiata del 20 ottobre 2018, “quanto prima sarà ripristinato e rilanciato grazie ad un finanziamento disposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, mentre l’Icmate del Centro Nazionale delle Ricerche resterà nel paese rivierasco con le attività di ricerca scientifica”.

E’ quanto dichiarato da Vincenzo Buscaglia, direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in una lettera inviata al

Comune. Nel contempo Buscaglia, ha declinato la proposta del sindaco Giorgio Bernardin di mettere a disposizione del “Cepas” un adiacente locale alla Biblioteca Comunale, all’interno del Municipio. Ricordiamo che il Comune ha sfrattato il “Centro di divulgazione scientifica ambientale”

che, da molti anni, era ubicato al piano terra, in Via Fratelli Rezzano.