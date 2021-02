Ieri, a conclusione di accertamenti effettuati dai Carabinieri di Uscio, sono stati deferiti in stato di libertà per “truffa in concorso” un 23 enne e il complice di 35 anni, entrambi con pregiudizi di polizia. I due soggetti, avevano messo in vendita su una piattaforma internet 4 cerchi in lega compresi di pneumatici per auto, riuscendo a farsi accreditare da un 27 enne del luogo, la somma di oltre 400 euro su carta post-pay, senza mai consegnare la merce acquistata.