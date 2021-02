Ubriaco, tenta rapina durante una funzione in chiesa

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne siciliano, senza fissa dimora, per tentata rapina denunciandolo per interruzione di funzione religiosa e sanzionandolo per ubriachezza.

L’uomo, durante tutto il pomeriggio, ha tormentato i frati di un convento del ponente richiedendo soldi e cibo e nonostante gli fossero già stati consegnati alcuni panini, ha perseverato con le sue molestie. Dopo un primo intervento della Polizia durante il quale è stato allontanato e sanzionato per ubriachezza, è tornato durante la funzione religiosa e ha iniziato a disturbare i fedeli toccando loro la testa e chiedendo insistentemente denaro.

Accompagnato alla porta da un frate, il 37enne lo ha minacciato e ha promesso che avrebbe fatto esplodere la chiesa se non gli avesse consegnato la somma di 100 euro.

L’uomo è stato fermato dagli agenti sul sagrato e trasportato presso gli uffici della Questura dove è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.