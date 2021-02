Sestri: parlando del leudo

di Giuseppe Valle

Forse qualcuno penserà che quello per il leudo sia un interesse di nicchia, per un’imbarcazione quasi estinta, un cimelio come il “Nuovo Aiuto di Dio” che sopravvive sfidando i tempi.

Oggi si sono “incontrati” con zoom gli appassionati che fanno capo alle associazioni “O Leudo” e “Amici del Leudo” i cui presidenti, Nicola Orecchia e Giorgio Fondi hanno interloquito con esperti locali ma non solo, infatti abbiamo sentito Giovanni Panella, che è un esperto di cultura del mare e si occupa di promuovere tale cultura e tramandare le tradizioni ad essa legate.

Nicola Orecchia

Giorgio Fondi

Giovanni Panella

Un tempo i leudi occupavano la spiaggia di Sestri e le famiglie proprietarie, considerate benestanti, erano comandanti e armatori al contempo e conservavano riti che sembrano lontanissimi, mentre nei primi decenni del secolo scorso erano vivi e vegeti.

Poi è stata la volta di Giuseppe Piccioli, dell’Università del Salento, che ha illustrato i contatti fra la Liguria e la Puglia ancora negli anni Quaranta e Cinquanta, con aneddoti anche divertenti sulla trasposizione di parole genovesi nella parlata di Gallipoli. Interessante anche la complessa etimologia della parola “leudo” che trae origini remotissime come strumento musicale dell’area pre-persiana che è giunta fino alle coste del Portogallo e della Spagna (ud = legno; al-ud > alaiud > liuto).

Gian Renzo Traversaro ha spiegato che il leudo è servito persino per traversate transoceaniche e ha portato in America emigranti del nostro territorio.

Gian Renzo Traversaro

Conoscere la storia dei leudi significa capire meglio le nostre radici, valorizzare un patrimonio di conoscenze che va salvaguardato per non disperdere una cultura che può ancora tornare utile, anche se talvolta il progresso tecnologico ci illude che il passato possa essere superato e vada dimenticato.