San Colombano: “Violazione privacy di minori”

Da Claudio Solari, capogruppo Territorio Sviluppo riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza circa la violazione sulla privacy dei minori attraverso la pagina Telegram istituzionale comunale





Al Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli Sig.ra Carla Casella

Al Consigliere al sito web e Sviluppo tecnologico Prof. Luca Oneto

Al Segretario comunale di San Colombano Certenoli Dott. Andrea Flavio Pastorino

I sottoscritti Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto in qualità di Consiglieri comunali del gruppo “Territorio e Sviluppo”,

Viste le normative vigenti, il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, le normative sulla privacy,

Riscontrato che sulla pagina ufficiale del Comune di San Colombano Certenoli di Telegram sono stati pubblicati gli orari delle fermate scuolabus della Val Cichero con addirittura i nominativi dei minori interessati, dove si evincono i precisi spostamenti degli stessi minori e la scuola frequentate,

Tenuto conto che per la privacy non possono essere forniti dati sensibili in particolar modo quelli relativi ai minori,

Sentite le preoccupazioni di alcuni genitori ,

Interpellano il Sindaco ed il Consigliere comunale delegato per conoscere per quali motivi sono stati divulgati questi dati sensibili di minori,

Chiedono al Segretario comunale ed al Sindaco quali azioni disciplinari e correttive siano state adottate,

Richiedono l’immediata rimozione dalla pagina telegram dei nominativi dei minori,

Altresì, che la presente sia inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

In fede Claudio Solari, Mirco Aste, Paola Repetto

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo