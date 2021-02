Ristoranti e piste sci: “Chiusi, il governo improvvisa”

Dall’ufficcio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

Frigoriferi pieni e tavoli vuoti: da questa notte la Liguria tornerà in zona arancione e i ristoranti saranno costretti a chiudere anche a pranzo. La decisione del Governo è arrivata in colpevole ritardo e befferà due volte gli esercenti: dovranno cancellare le prenotazioni ricevute per la domenica di san Valentino e buttare il cibo già acquistato sulla base dei clienti prenotati. Questo sistema va ripensato quantomeno nelle tempistiche se neppure l’elasticità mentale – quella che avrebbe permesso di far slittare di qualche ora il passaggio da zona gialla ad arancione – viene utilizzata: chi porta avanti con enormi sacrifici un pubblico esercizio non può essere vittima dell’improvvisazione di chi decide, non può sapere il venerdì sera che la domenica mattina resterà chiuso. Analogo discorso vale per gli impianti sciistici di Santo Stefano d’Aveto: nonostante gli sforzi organizzativi per garantire la totale sicurezza dovranno rimanere ancora fermi, perdendo probabilmente l’ultimo periodo utile prima dell’arrivo della primavera. Dal Governo, guidato da una persona di comprovata capacità come Mario Draghi, mi aspetto un rapido cambio di rotta nel rispetto degli esercenti che, già provati da continue chiusure e ristori inadeguati, non possono accettare ulteriori mortificazioni e pagare più di tutti la crisi economica e sociale della pandemia.