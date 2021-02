RASSEGNA STAMPA Zona arancione, la rabbia dei ristoratori

Oggi, sabato 13 febbraio, auguri a Maura. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: panzana (frottola; fandonia totalmente incredibile da muovere al riso o al compatimento o che può indisporre Devoto-Oli). Proverbi: “Dallo stomaco vengono i cattivi pensieri”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Zona arancione: “Baristi e ristoratori infuriati”; “Così si fa un danno alle attività”; “Stagione dello sci; delusi per l’ennesimo rinvio”. Vaccini: “Ci farà riabbracciare i nipoti”; “Abbiamo detto subito sì per porre fine a un incubo”. Ondata di gelo: allarme clochard.

Sestri Levante: “Io portavoce di Possibile con impiego a Bruxelles”. Sestri Levante:appuntamento con le fiabe. Cogorno: progetto Re-agire, inserimento lavorativo per soggetti a rischio. Chiavari: ennesimo incidente all’incrocio maledetto; non resta che pensare a un semaforo. Chiavari: il casello chiuderà martedì. Chiavari: I ‘marmi’ di Schweiter tornano in esposizione al Primo Piano.

Rapallo: ruba Rolex, arrestata. Rapallo: vandali al parco delle Fontanine, arrivano i vigilantes. Rapallo: oggi l’addio a Giorgio Pellerano. Santa Margherita Ligure: Festa della Primavera con falò ma senza pubblico.

Recco: tornano in un libro i bombardamenti aerei.

Val D’aveto: cade sul Monte Penna, recuperato dall’elicottero “Drago”.