Rapallo: tanti (e la giunta) a dire addio a Giorgio Pellerano

Tantissime persone questa mattina hanno voluto salutare per l’ultima volta Giorgio Pellerano, persona stimata e amata da tutti, anche per via del suo lavoro al servizio dei bambini, essendo stato per 40 anni autista dello scuolabus cittadino. Principalmente apprezzato per il suo modo di essere, persona sempre disponibile e pronto a regalare una battuta ed un sorriso a tutti.

Giorgio lascia la Moglie Venera con i figli Gianluca e Vittorio (consigliere comunale) con la moglie Enrica e le adorate e amatissime nipoti Emma e Viola , il fratello Roberto sempre al suo fianco fino all’ultimo istante.

Anche il Sindaco Carlo Bagnasco, ieri sui suoi canali Social, aveva salutato pubblicamente l’amato Giorgio e questa mattina era puntualmente presente insieme a tutta la giunta Comunale per portare l’ultimo saluto.

Giorgio Pellerano