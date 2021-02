Rapallo: incidente auto-moto, giovane gravissimo

Ieri sera alle 21.45 circa, un grave incidente si è verificato a Rapallo all’incrocio tra via Trieste e via della Libertà, a seguito dello scontro tra un’auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro finito sotto la vettura. Presenti i militi della Croce Bianca con il 118 ed i vigili del fuoco. Il giovane, 25 anni, identificato in un secondo momento perché non si trovavano i documenti, era privo di sensi ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino; le sue condizioni destano preoccupazione. Sul posto i carabinieri per ascoltare i testimoni, ricostruire la dinamica dell’incidente, stabilire le responsabilità.