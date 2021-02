Rapallo: il Frosinone di Nesta al Macera prima dell’Entella

Questo pomeriggio Rapallo ha ospitato la squadra professionistica del Frosinone Calcio ,che in previsione della gara di domani pomeriggio contro l’Entella ha svolto sul campo Macera la seduta di rifinitura .

Il Frosinone Calcio ha scelto Rapallo grazie ai rapporti col consigliere delegato allo sport Vittorio Pellerano presente anche lui quest’oggi insieme al sindaco Carlo Bagnasco per accogliere e portare i saluti alla squadra.

Accoglienza speciale per l’allenatore della squadra nonché ex Campione del Mondo 2006 Alessandro Nesta che insieme al direttore generale Angelozzi si sono complimentati per la struttura.

La Società ringrazia lo staff della PSM Calcio Rapallo per aver collaborato mettendo a disposizione tre tecnici per eventuali inconvenienti.