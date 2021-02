Politica: “Il governo di Draghi e quello di Mussolini”

Da Luciano Port, già sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Leggo su Levante News che Gianni Arena, Dirigente di Fratelli d’Italia, giudica “non di alto profilo” la composizione del governo Draghi.

Ogni opinione è legittima ma, generalmente, il giudizio si può esprimere in relazione ad altri governi che si sono succeduti nel tempo.

Io, ad esempio, per la mia appartenenza potrei giudicare alto o meno il profilo di questo governo rispetto a governi con Presidenti della Democrazia Cristiana che si sono succeduti dal dopoguerra in avanti.

Considerando la collocazione politica mai rinnegata di Arena con quale governo “democratico” di alto profilo del Cav. Benito Mussolini vorrebbe paragonare l’attuale governo?

Forse oggi vi sarà stata una “logica spartitoria” fra le numerose forze politiche che sosterranno il governo, problema che certamente non ha dovuto affrontare il Cav. Mussolini nel suo ventennio potendo governare con un solo partito e soprattutto avendo eliminato l’opposizione e di fatto esautorato il parlamento e operando con governi sicuramente “non scelti dagli elettori”….