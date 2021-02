Pallanuoto M/ Crocera-Bogliasco 10-15

Dall’ufficio stampa del Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Continua il percorso netto del Bogliasco.

Alla Crocera Stadium i ragazzi di Daniele Magalotti superano l’omonima formazione locale per 15-10, incamerando la terza vittoria consecutiva in campionato.

Aldilà di ciò che dice l’ampio punteggio, tuttavia, la gara è stata tutt’altro che a senso unico. Anzi, nella prima parte sono stati i padroni di casa a condurre le danze, portandosi per due volte sul doppio vantaggio. Superato lo smarrimento iniziale, però, i biancazzurri levantini hanno cominciato a macinare gioco e gol, registrando la difesa, pungendo in attacco e riequilibrando l’incontro a metà gara.

Tuttavia è stato soltanto dopo il cambio vasca che Guidaldi e compagni sono riusciti a mettere la testa avanti, non prima però di aver subito in altre due occasioni il vantaggio minimo degli avversari. A segnare il momento di svolta dell’incontro è stato il rigore fallito dal Crocera a metà del terzo tempo. E così quello che poteva essere il 10-9 dei genovesi nel giro di pochi secondi si è capovolto a favore degli ospiti che dopo la controfuga finalizzata da Edo Manzi hanno preso inesorabilmente il largo andando in gol con Guidaldi, Boero (2 volte), Bonomo e Pietro Bini (al primo centro assoluto in A2). A referto per il Bogliasco era in precedenza andati già una volta ciascuna Percoco, Dainese, Duilio Puccio, Canepa, Boero, Manzi e capitan Guidaldi, oltre a Bonomo, autore assieme a Boero di una tripletta.

“Se penso che nel primo tempo abbiamo preso sei gol tutti o quasi regalati significa che dobbiamo migliorare ancora davvero tanto nell’approccio alle gare – commenta non del tutto soddisfatto coach Magalotti – Però, dopo quella falsa partenza, siamo stati bravi a restare tranquilli e a non perdere la bussola. Ci siamo ricompattati e siamo lentamente tornati a fare il nostro gioco. Bene ma dobbiamo fare meglio”.

TABELLINO:

CROCERA STADIUM-BOGLIASCO 1951 10-15

CROCERA STADIUM: G. Graffigna, G. Pedrini 1, M. Giordano, A. Siri 1, R. Ramone, E. Colombo 2, D. Ferrari 1, L. Kovacevic 1, R. Ieno, G. Ercolani 2, F. Recagno, M. Manzone 2, G. Grassi. All. Campanini

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 1, F. Dainese 2, F. Mauceri, Giovanni Congiu, G. Guidaldi 1, Giosue’ Congiu, E. Manzi 2, G. Boero 3, A. Bonomo 3, D. Puccio 1, A. Canepa 1, P. Bini 1. All. Magalotti

Arbitri: Brasiliano e Romolini

Parziali: 6-4 1-3 2-4 1-4 Usciti per limite di falli Ramone (C) e Canepa (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 2/10 +2 rig. (uno fallito), Bogliasco 1951 6/10.