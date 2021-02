Levanto: nel ricordo di Gugliemo Marconi

di Guido Ghersi

Oggi viene celebrata la “Giornata Mondiale della radio” e la nostra memoria corre allo scienziato Guglielmo Marconi, che per primo ne intuì la grande scoperta. Ora pochi sanno che Marconi venne a Levanto per ben due volte. Ecco i fatti: “Era il primo pomeriggio del 5 ottobre 1931; lo scienziato, con il suo seguito di tecnici ed ingegneri, dopo che ebbe ricevuto il saluto della città da parte del podestà Barone Giacinto Massola e consumato un fugace pranzo al Grand Hotel di Piazza Staglieno, si avviò verso la parrocchiale di Sant’Andrea, scortato anche dall’Ammiraglio Pession, poi nominato Accademico d’Italia. Risalendo l’antico ciottolo che costeggia le mura medioevali si avviò verso il castello e poi lungo il sentiero che si inerpica a fianco della pineta di Villa Agnelli. A Marconi fu messo a disposizione un asinello che cavalcò ben divertito per raggiungere la località di Costignana a “casa Rapallini”, sede dell’esperimento. Qui tutto era stato allestito secondo i preventivi dettami di Marconi che, con lo sguardo, fissò il promontorio di Portofino verso Nord dove era all’ancora la sua nave “Elletra”. Lo scienziato prese a toccare pulsanti e valvole e ad inserire tra loro le apparecchiature fino a far vibrare nell’aria i comandi da un capo all’altro, e chiudevano l’arco. Gli echi elettronici si riproducevano e rispondevano tra i due punti estremi ai comandi dell’insigne operatore: la prova era così riuscita. Si era trattato di dare pratica applicazione alle onde elettromagnetiche del fisico inglese Maxwell e del tedesco Hertz, per una soluzione di una larga varietà di problemi, tra questi, la trasmissione delle immagini a distanza perché Marconi, come Hertz era riuscito a generare delle onde di Maxwell, ma a differenza del primo, aveva reso possibile l’uso di tali onde a distanza. A conclusione dell’esperimento, ai suoi collaboratori che gli rivolgevano domande in proposito, rispose loro “Avete visto, ora tutto è come l’uovo di Colombo!”.

Marconi, tornò ancora a Levanto nell’estate del 1933, ma in veste di turista, per ringraziare le autorità locali della collaborazione avuta due anni prima. Accompagnato dalla figlia Elettra si fermò in Piazza Colombo, acclamato da tutta la popolazione. Prima di ripartire chiese notizie di Vittorio Bianchi e Callo, marinai levantesi che, in epoche diverse, furono imbarcati sull’Elettra, oltre ad interessarsi di alcuni antichi monumenti visti in precedenza. Il Comune gli intitolò, a suo tempo, una breve strada che collega Via Jacopo da Levanto a Piazza Cavour.