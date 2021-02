Le ricette di Renzo Bagnasco: dolci di Carnevale

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Gasse o cenci per Carnevale

Ingredienti: 500 gr di farina, 50 gr di burro, 100 gr di zucchero, zucchero a velo o bustina di vanillina, 2 uova, vino bianco e olio evo.

Esecuzione: impastare la farina con il burro ammorbidito, le uova, lo zucchero e, per rendere l’impasto morbido e omogeneo, bagnare con il vino bianco; lasciarlo poi riposare per 10’ quindi con la macchina a rulli per fare la pasta, ricavarne sfoglie dello spessore desiderato da tagliare poi a rombi o a fettuccine da “annodare”. Friggerle in olio caldo e sgrassarle adagiandole su carta da casa e servirle calde spolverate di zucchero a velo a con vanillina.

In genovese il fiocco dei bambini che si portava a scuola o quello fra i capelli delle bambine si chiama “gassa” (nodo o nastro annodato): da qui il nome. In italiano sono conosciuti come “cenci”. Un tempo la sfoglia era spessa qualche millimetro; doveva … riempire.

Cuculli o frisciêu o frittelle

Ingredienti: pastella per friggere, 50 gr di uva sultanina ammollata nel Marsala, zucchero a velo ed olio evo.

Esecuzione: immergere nella pastella l’uva sultanina insaporita ma asciutta e, dopo avervela lasciata per mezz’ora, immergerla a cucchiaiate nell’olio bollente; servirle calde spolverandole con lo zucchero a velo. La stessa operazione si può ripetere con fette di mela, pera, banana, ecc.

A Genova le frittelle si chiamano “cuculli”, affettuoso soprannome esteso anche ai bambini o “frisciêu” se realizzati con pastella più consistente. Si è soliti realizzarle anche usando l’apposita polvere di patate per farne un dolce purè da poi ricavarne palline da friggere.