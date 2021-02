Lavagna: “Solo Mangiante può bloccare la diga Perfigli”

Da Federico Cardelli riceviamo e pubblichiamo

Rapidi sviluppi.

Dopo la sceneggiata della cassetta di cavoli spedita a Bucci dal sindaco di Lavagna, Bucci replica che “l’unico che può impedir la costruzione della diga Perfigli è il sindaco di Lavagna”, ritirando la firma del Comune alla conferenza dei servizi. (https://www.youtube.com/watch?v=xyLpVA1nD04)

Di lì a poche ore Mangiante replica citando ancora la sentenza del Tribunale delle acque, secondo la quale i ricorrenti avrebbero dovuto impugnar solo gli atti della Provincia e non quelli dei Comuni: e per questo, ritiene che ritirar gli atti del Comune sarebbe inutile. (https://www.youtube.com/watch?v=alDbpJfglNY)

Ma lo sa Mangiante di essere un sindaco, e non un privato che ricorre ad un tribunale?

Ma soprattutto: perché tanta resistenza a ritirar gli atti del Comune? Se è convinto che sia inutile, che gli costa ritirarli lo stesso? Al massimo non succederà niente, no? Però avrà provato la sua buona fede!

E invece no, in conclusione dice “Bucci mi mandi qualsiasi documento utile a bloccare quest’opera e io glie lo firmo”.

Quindi: Bucci, che ha detto chiaro che lui l’opera la vuole fare, dovrebbe pensare a preparare a Mangiante “un documento” per bloccarla? Davvero? Su 80 impiegati comunali non ce n’è uno a cui farlo scrivere?…

Adesso, il dr. Mangiante avrà mica intenzione di star lì ad aspettare che Bucci gli mandi “il documento da firmare”… Ben sapendo che Bucci non glie lo manderà mai? E nel frattempo i lavori partono! E’ forse un’ennesima tattica per sviare l’attenzione?