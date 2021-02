Lavagna: “Cara Costituzione: conoscerla per viverla”

Da “Futura Lavagna” riceviamo e pubblichiamo

Si informa che nell’ambito del percorso culturale dell’Associazione Futura aps Lavagna proseguono i corsi in calendario e gli incontri a tema, in streaming, attraverso videoconferenze su piattaforma e via social, su FB e Youtube, canale Futura aps-Lavagna (https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna).

Martedì 16 febbraio 2021, alle ore 16.00/17.00, sulla piattaforma Jitsi Meet (stanza Futuracomunicazione), il corso Comunicazione e Media dell’Associazione Futura di Lavagna proporrà un dialogo sulla Carta d’identità della nostra Repubblica con due ospiti d’eccezione:

Lara Trucco, Prorettrice dell’Università di Genova, ordinaria di Diritto costituzionale e coordinatrice del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Don Alberto Gastaldi, responsabile diocesano e regionale della Pastorale Giovanile

All’evento, coordinato da Roberto Pettinaroli, docente di Futura e responsabile Levante del Secolo XIX, sono state invitate anche le scuole, come a precedenti incontri.

Con questa iniziativa l’Associazione vuole coniugare l’esigenza di conoscenza e di approfondimento di contenuti con il proposito di interazione tra generazioni differenti in un contesto extrascolastico. Questa sorta di dialogo sulla Costituzione per conoscerla meglio sembra possa conciliare tutto ciò e offre dei momenti ulteriori per capire come, quando e perchè è nata la nostra Carta Costituzionale e qual è il suo grande valore ancora attualissimo.

Il Consiglio Direttivo

Aurora Pittau

Rina Seminaroti

Mario Fato

Princi Ratti

Giovanni Sanguineti