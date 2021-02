Dall’ufficio stampa di Federmanager/Asdai Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La scelta del collega di Leonardo Prof. Roberto Cingolani, che ha reso grande un’eccellenza genovese e ligure come l’Iit, quale ministro alla Transizione ecologica ci riempie di gioia e di orgoglio. Auguriamo a lui e al Prof. Draghi un buon lavoro in questo delicatissimo momento per il Paese”. Lo afferma Marco Vezzani, Presidente di Federmanager/Asdai Liguria.