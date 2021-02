Chiusura ristoranti e bar: Fratelli d’Italia lancia un appello a Toti

Da Augusto Sartori, responsabile regionale di Fratelli d’Italia, ristoranti e locali notturni, riceviamo e pubblichiamo

Caro Presidente Giovanni Toti,

a nome di Fratelli d’Italia Liguria ti chiedo, anche conoscendo la tua sincera vicinanza alla categoria, di fare tutto quando nelle Vostre possibilità come Regione Liguria, al fine d’evitare l’assurda chiusura di bar e ristoranti domani, giorno di San Valentino, posticipando il tutto a lunedì 15 c.m.

La nostra categoria, come sai, ha già subito troppe ingiustificate limitazioni.

Questa, oltretutto, rischia d’esasperare migliaia di lavoratori in Liguria già stremate economicamente e psicologicamente da ormai quasi un’anno.

Certo di una tua positiva attenzione, ti saluto cordialmente.