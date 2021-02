Chiavari: “Vaccini, parcheggi gratuiti in piazza Verdi”

Da Alberto Corticelli, consigliere comunale con delega alla Sanità riceviamo e pubblichiamo

Il comune di Chiavari ha riservato area di sosta gratuita per i vaccinandi in Piazza Verdi. E’ ottuso (cfr contrario di sagace) chi non comprende gli sforzi dell’amministrazione per facilitare al massimo la partenza del piano vaccinale predisposto dalla Asl-4.

L’ Auditorium è stato scelto per posizione centrale, spazi interni e fruibilità dei locali interni che permettono di effettuare i protocolli di vaccinazione.

Invitiamo la popolazione ad aderire in massa alla campagna vaccinale prenotando al numero verde 800938818, agli sportelli Cup dell’Asl oppure sul sito prenoto vaccino.regione.liguria.it, ricordando che dal 18 febbraio potranno prenotare tutti gli over 80.,