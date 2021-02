Chiavari: furto a Expert, ladro identificato e denunciato

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Gli agenti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato un marocchino di 34 anni per il reato di furto aggravato. L’uomo lo scorso 20 novembre ha rubato all’interno della Expert di Chiavari alcuni articoli hi-tech, per un valore di 180 euro ed un telefono di un dipendente per poi scappare.

Ieri l’epilogo, gli uomini del Commissariato, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza del negozio, hanno identificato come responsabile del furto il 30enne, volto conosciuto dagli agenti per altri reati commessi sempre nella cittadina del levante.