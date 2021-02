Carasco: gestiva spaccio di droga, coppia denunciata

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

I poliziotti di Chiavari, a seguito di indagini, ieri pomeriggio hanno svolto un servizio anti droga a Carasco dove era stata segnalata un’attività di spaccio, all’interno di un appartamento, gestita da una 34enne rumena in coppia con un albanese di 37 anni.

Gli agenti dopo aver notato un via vai insolito sono entrati in casa trovando i due pusher in possesso di circa 8 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione. Per entrambi è scattata la denuncia per spaccio