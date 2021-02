Camogli: manutenzione del territorio, proseguono gli interventi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

In Via di Mezzo è attualmente in corso un intervento manutentivo al percorso pedonale, finalizzato a migliorare la sicurezza della percorribilità e il sistema di convogliamento delle acque.

Proseguono i lavori di ripristino dei gradini in Salita Roccaballera.

Sono stati ultimati i lavori di ripristino dei muri in Via San Rocco, in salita Prione e in Via di Mezzo.

Risulta ultimato anche l’intervento manutentivo allo scalone che collega le piane del cimitero del capoluogo, dove è stato recentemente abbattuto dai giardinieri comunali un cipresso, valutato a rischio di schianto dall’agronomo incaricato.

In località Alega è stata inoltre manutenuta la porzione inferiore del torrente e sono stati abbattuti alcuni alberi in equilibrio precario che impedivano la regolarità del deflusso delle acque.