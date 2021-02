Camogli: a San Rocco i funerali di don Ezzelino Barberi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Nella chiesa parrocchiale di San Rocco di Camogli, il luogo dove nacque il 12 gennaio 1941, dove fu battezzato e dove celebrò la sua prima Messa il 5 luglio del 1964, si sono svolti i funerali di don Ezzelino Barberi. Ad officiarli, insieme ai sacerdoti del vicariato, il vescovo ausiliare Nicolò Anselmi che lo ha ricordato per l’impegno profuso negli anni del suo apostolato e per il bene che ha fatto.

Don Danilo Dellepiane, arciprete della basilica di Santa Maria Assunta, ha tracciato un suo profilo attraverso il percorso religioso ed alcuni ricordi personali. Don Ezzelino fu inizialmente viceparroco a Priaruggia, proseguì come parroco ad Avegno e ad Uscio ed infine a Camogli per 18 anni. Qui, come presidente delle Opere Pie, riuscì anche a realizzare nell’ex collegio-scuola della Provvidenza ventidue appartamenti per le persone meno abbienti. Noto anche per il carattere schietto, nell’ottobre del 2016, compiuti i 75 anni, lasciò Camogli per trasferirsi a Genova nella Casa del clero.

Alla funzione religiosa presenti anche Francesco Olivari, sindaco di Camogli; l’assessore Oreste Bozzo, il consigliere comunale Giuseppe Maggioni ed Antonio Olivari, consigliere comunale ad Avegno. Tra i presenti diversi parrocchiani che lo avevano conosciuto e apprezzato ad Avegno e Uscio. La chiesa gremita e il rispetto del distanziamento sociale hanno impedito a molti fedeli di assistere alla Messa. La salma è stata tumulata nel cimitero di Camogli centro.