Val d’Aveto: sciatore in un canalone, soccorso con l’elicottero

Quattro sciatori alpinisti emiliani si sono avventurati questa mattina sul Monte Penna per una escursione sul tracciato innevato. Verso le 11, uno dei quattro è scivolato sulla neve finendo in un canalone, riportando la sospetta frattura di una gamba e altre lesioni. Il 118 di Lavagna ha allertato i soccorsi. L’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Genova è riuscito a recuperare lo sciatore, verricellandolo a bordo dove era presente il medico. Il paziente è stato quindi trasferito al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.