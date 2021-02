Ristoranti: “Ma perché Speranza è ancora al governo?”

Berlusconi è riuscito a piazzare tre ministri e già questo fa capire che il governo Draghi susciterà più di un prurito. Il fatto grave, però, è che la nascita del governo coincide con l’ennesima criticabile decisione del ministro Speranza (perché non sostituirlo col compagno di partito Luca Pastorino?).

Era stato detto che la zona gialla si sarebbe concluda (in ogni caso) alle 23.59 di domenica. Perché decidere di farla cessare 24 ore prima? Ventiquattro ore che significano una domenica, oltretutto coincidente con San Valentino, con conseguente penalizzazione su incassi utili per far fronte, ad esempio, ai contributi Inps. Una dimostrazione di incoscienza, inammissibile per un ministro, comunicare la decisione nel tardo pomeriggio di oggi quando i ristoratori avevano già fatto provviste anche per la domenica.