Ristoranti: “L’arroganza del governo e 0 rispetto per chi lavora”

Da Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

Questa situazione assurda, tra le tante cose negative, denota un’assoluta mancanza di rispetto per la categoria dei ristoratori.

Comunicare venerdì sera l’obbligo di chiusura di ristoranti e bar in Liguria, includendo domenica 14 febbraio giorno di San Valentino con molti locali già al completo, è cosa che non può passare sotto silenzio e senza una forte reazione a qualsiasi livello.

Per mesi abbiamo suggerito e auspicato, anche a rischio di diventare impopolari, un atteggiamento collaborativo con il Governo, anche in funzione della grave emergenza sanitaria.

Ora, senza dubbio, la pazienza è esaurita data anche la grave crisi economica e occupazionale in cui versa il comparto del commercio.

Come gruppo di Fratelli d’Italia Liguria siamo quindi disponibili a supportare e appoggiare, in ogni sede istituzionale, tutte le forme possibili di protesta della categoria, certamente nel rispetto delle regole ma senza ulteriori e inutili tentennamenti.

La ristorazione, immediatamente, necessita di seri e coerenti aiuti economici e non di decisioni incomprensibili che hanno il “sapore” di un’autentica presa per i fondelli.

Augusto Sartori

Responsabile dipartimento

ristoranti e locali notturni

Regione Liguria

Danilo Scala

Genova città

Alex Molinari

Provincia di Genova

Andrea Ballerini

Provincia di La Spezia