RASSEGNA STAMPA. Covid, sempre in primo piano

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Emergenza covid: “In calo i contagi, 92enne muore a Sestri”; “Spettacolo di danza per gli ospiti delle Rsa”. Covid vaccini: “Via ai primi over 80, sono stati sorteggiati”; “Dopo le 9 le prime somministrazioni”. Covid scuola: “Quattro le classi finite in quarantena”. Covid economia: Albergi le prime prenotazioni da giugno

Sestri Levante: l’alberghiero Marco Polo entra in Liguria Together. Sestri Levante: Sinistra in Comune “Ricordare tutte le vittime senza strumentalizzare”. Chiavari: le opere di Luiso Sturla sugli abiti di alta moda. Chiavari: il casello sarà chiuso fino al 27 febbraio. Chiavari: dipendente segnala abuso del Comune a Sanguineto. Chiavari: depuratore al palo, la minoranza attacca. Chiavari: la Lega non firma, la mozione Zaki slitta.

Zoagli: bagni Silvano, si media per trovare soluzione. Rapallo: mascherine fantasiose in gara al Comprensivo. Rapallo: Premio donna, vince Simona Vinci. Rapallo: parco Canessa, lavori spediti, presto riapre. Rapallo: la Comunità di Sant’Egidio festeggia i suoi primi 53 anni. Santa Margherita Ligure: scoperto deposito abusivo di moto inquinanti. Santa Margherita Ligure: il palasport ottiene l’agibilità.

Camogli: San Valentino, arrivano i cartelli dell’amore. Camogli: l’addio a don Ezzelino Barberi. Camogli: nuova associazione per gli ormeggi. Recco: cCorsi formativi per le future mamme.

Val D’Aveto: il blocco tra regioni spinge le piste, le uniche fruibili.