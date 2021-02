Rapallo: “Vax day, colpito dall’empatia fra personale sanitario e pazienti” (3)

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina presso l’Ospedale N.S di Montallegro ha preso il via il “vax day”, rivolto ad un campione simbolico di over 80 (estratti casualmente dall’Anagrafe sanitaria con chiamata attiva).

A partire dal 16 febbraio, seguirà l’inizio della campagna di vaccinazione regionale anti Covid – 19 per tutti gli over 80.

Il Sindaco Carlo Bagnasco, che si è recato presso la struttura per assistere alle prime vaccinazioni dei cittadini di Rapallo, ha espresso le sue impressioni.

“Sono molto soddisfatto dell’ottimo avvio di questa campagna, partire dalle persone over 80 è fondamentale per proteggere una delle fasce più fragili e a rischio della popolazione – ha esordito il primo cittadino che prosegue – è doveroso ringraziare Regione Liguria, il direttore di Asl 4 Paolo Petralia per l’ottimo lavoro svolto e per lo spirito di collaborazione con il quale ha coinvolto tutti gli enti interessati nonché tutti i medici, gli infermieri e gli operatori della struttura ospedaliera che stanno affrontando la situazione con grandissimo impegno e professionalità. Sono rimasto particolarmente colpito dall’empatia con cui questa mattina hanno seguito i pazienti durante la vaccinazione”.

La campagna per over 80 proseguirà nei prossimi giorni fino alla vaccinazione di oltre 160 cittadini liguri.

Per le persone che desiderano essere vaccinate sono disponibili molteplici metodi di prenotazione di seguito riportate:

Attraverso tablet, pc o smartphone a partire dalle ore 23.00 del 15 febbraio collegandosi al sito http://prenotovaccino.regione.liguria.it.

Attraverso call center dalle ore 6.00 del 16 febbraio attraverso il numero verde 800 938818.

Attraverso gli sportelli CUP/sportelli ASL e aziende ospedaliere.

Attraverso i medici di medicina generale

Per effettuare la prenotazione in tutti i casi è necessario avere sotto mano la propria tessera sanitaria, con anche il proprio codice fiscale.

Non devono invece effettuare la prenotazione, gli over 80 dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid, gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio (nella sola Asl4 sono oltre 900 i soggetti individuati per la metodologia domiciliare), che saranno contattati direttamente dalla Asl di appartenenza, gli over 80 residenti nei Comuni fino a 5mila abitanti, per cui le Asl insieme ai sindaci stanno organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco. Tutte le informazioni saranno diffuse dai Comuni.