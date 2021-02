Rapallo: il futuro elettorale si gioca anche in campagna

La politica si evolve rapidamente; difficile capire quali partiti spariranno e quali si rafforzeranno, le coalizioni che si formeranno. Insomma capire cosa accadrà nell’epoca Draghi.

A Rapallo, nonostante vaghe smentite, di fatto si sta lavorando già ora alle prossime, lontane (ma non per chi aspira concorrervi) elezioni amministrative. Supponiamo che ciò non avvenga solo nel centro-destra, ma anche nelle forse alternative. Non ci riferiamo solo al Comitato per la difesa della città promosso da Andrea Carannante cui hanno aderito anche gli ex assessori Paolo Iantorno e Massimo Zero. Pensiamo in particolare a Cinque Stelle e Partito democratico il cui programma minimo è di riconquistare i numero di seggi che l’opposizione aveva nel primo Carlo Bagnasco e ridotti ai soli due attuali.

Probabilmente la loro offensiva punterà, in caso formassero una coalizione, su un nuovo candidato estraneo alla politica ma di peso: tanto per intenderci un Conte rapallese in grado di mettere all’opposizione il centro-destra. Immaginiamo che la loro campagna elettorale non verterà sui ritardi al San Francesco (tutti sanno a chi sono attribuibili). Bensì a problemi, irrisolti dalle precedenti amministrazioni che sono rimasti e probabilmente resteranno insoluti fino alla conclusione della pur prolifica (di opere) amministrazione Bagnasco 1.2. Pensiamo all’impianto natatorio del Poggiolino; ad una strategia per Villa Porticciolo (ma non alla vendita); ad una valorizzazione di Villa e Parco Tigullio.

Pensiamo ad un Pd e 5 Stelle attenti a cogliere un’occasione impensabile e imprevedibile, sviluppatasi durante la pandemia; avverare il desiderio di molte famiglie di vivere “isolate” in campagna; lavorando da casa immerse nel verde; coltivando orto e giardino, in compagnia di un animale. Che non significa rifare un muro, cambiare le lampadine, pitturare una ringhiera o effettuare opere più consistenti come fogne, marciapiedi come negli ultimi anni è stato fatto; significa valorizzare le frazioni, attuare la strada a monte del Golf prevista dal Puc; favorire la crescita di siepi in strade come quella di Bana per nascondere certi depositi privati che somigliano a discariche, o a Santa Maria, depositi di mezzi che distruggono il fascino della campagna.