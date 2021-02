Cinque Terre: “Depurazione, servono soluzioni urgenti”

Dalla Comunità Marinara Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Con soddisfazione abbiamo appreso nel luglio dello scorso anno la presa di coscienza da parte del Parco Cinque Terre in merito al grave problema della depurazione: “Servono soluzioni rapide per trasformare le acque del Parco marino in un modello di sostenibilità”.

E’ seguita lo scorso ottobre l’apertura di un tavolo tecnico istituzionale sulla depurazione che ha visto il coinvolgimento della Provincia della Spezia, del Parco e dei Comuni delle Cinque Terre, per dare il via al programma di riqualificazione ambientale mirato all’ammodernamento del sistema fognario-depurativo delle Cinque Terre.Noi di Comunità Marinara Cinque Terre chiediamo di sapere gli obbiettivi ed il crono programma che il gruppo di lavoro avrà sicuramente fissato. Chi ha l’incarico di individuare i progetti tecnici che saranno posti all’attenzione per la loro valutazione?Entro quando dovranno essere presentate le possibili soluzioni?Quando è fissata la prossima riunione del tavolo tecnico e da quale Ente coordinatore verrà convocata?

Chiediamo maggior trasparenza e condivisione dei passi che si stanno seguendo.E’un tema troppo importante per noi di CM5T e per tutte le persone che vivono il nostro territorio:non possiamo rischiare che il progetto della depurazione possa perdersi nel solito labirinto della burocrazia e della politica.