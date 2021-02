Chiavari: visite guidate aspettando San Valentino

Da HiroAndCo riceviamo e pubblichiamo

HiroAndCo organizza una speciale Visita Guidata nella giornata di sabato 13 febbraio, aspettando San Valentino. Si tratta di un doppio Tour: un itinerario a tema nel Centro Storico e una visita al Museo del Risorgimento.

Rosangela Mammola comunica che: “Abbiamo pensato di proporre questo doppio tour per far scoprire ai nostri amici e appassionati visitatori la ricchezza che offre la Chiavari dell’Ottocento, una città in fermento a livello intellettuale e dinamica dal punto di vista del commercio ma, soprattutto, proponiamo di entrare al Museo Storico del Risorgimento, una vera sorpresa per chi ancora non lo conoscesse. E’ la nostra cifra stilistica quella di privilegiare la qualità della fruizione dei luoghi scelti per i tour che organizziamo, siano essi previsti in esterno, sia condotti all’interno di Palazzi e Musei ed è per questo che il nostro numero massimo di partecipanti resta fissato a 12, come per le visite guidate nel pre-Covid19. Questa particolare e originale visita offre un’ulteriore occasione per conoscere il recente libro: “Luoghi del Risorgimento – Chiavari” di Elvira Landò Gazzolo, Edizioni HiroAndCo, già disponibile nelle migliori librerie di Chiavari e del Tigullio”.

La visita guidata, prevista per il 13 Febbraio alle ore 10.00 p.v., è condotta da Federica Cavina e prevede un tour in “Borgolungo”, una delle parti più antiche del Centro Storico di Chiavari, e comprende la visita guidata al Museo Storico del Risorgimento, dove Cesare Dotti, responsabile del Museo, accompagnerà i visitatori in un viaggio nel passato di Chiavari ricco di curiosità, ammirando cimeli unici. Per un numero di iscritti superiore ai 12, saranno formati due gruppi che potranno seguire agevolmente, nelle due ore previste, sia la visita in Centro Storico sia quella al Museo Storico del Risorgimento.

Il luogo di ritrovo è a Chiavari, in piazza San Giovanni alle ore 10.00

Iscrizione: €12 – €10 per i Soci

E’ prevista l’iscrizione gratuita per una persona per coloro che vorranno partecipare in due e, ritirando la speciale HiroCard presso la Pasticceria Copello 1826, in Via Martiri della Liberazione n. 162, si riceverà uno speciale “dolce” cadeaux.

L’iniziativa è su prenotazione e si svolgerà nel rispetto della normativa di prevenzione del Covid-19.

Per info e Iscrizioni

HiroAndCo – hiroandco7@gmail.com cell. +39 346.1047498

Potrete seguire le attività dell’Associazione sui Social attraverso le pagine dedicate, Facebook e Instagram, ed essere informati sulle varie iniziative oltre che sulle modalità di iscrizione.

HiroAndCo è un presidio di Conoscenza, uno sguardo al passato per interpretare il presente, proiettati nel futuro…prossimo.