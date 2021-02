Chiavari: presidio Lega al casello, chiuso per lavori (2)

Dall’ufficio stampa della Lega Salvini riceviamo e pubblichiamo



Si è svolto oggi pomeriggio a Chiavari un presidio organizzato dalla sezione locale della Lega per protestare sulla gestione dei lavori in corso sull’autostrada A12 e per la mancata esenzione del pedaggio in tutta la tratta del Tigullio, fino a Sestri Levante.

Presente all’iniziativa anche il consigliere regionale Sandro Garibaldi che ha presentato in consiglio regionale un ordine del giorno sui lavori autostradali in corso e sulle barriere antirumore, rimosse e mai sostituite e lunedì depositerà un’interrogazione per sapere con certezza la data di fine lavori.

Oltre al danno subito dagli utilizzatori dell’autostrada A12, che da anni hanno a che vedersela con continui cambi di carreggiata, restringimenti e code (tante code) gli utenti chiavaresi e del tigullio orientale devono subire anche la beffa dell’esenzione del pedaggio limitata alla tratta da Genova a Rapallo – dichiara Davide Micheli referente della Lega di Chiavari. Recentemente i disservizi sono aumentati, infatti, il casello autostradale di Chiavari per dei lavori sulla galleria “della Moranda” è chiuso da una settimana, e non si conosce con certezza la data di riapertura, obbligando l’utenza a recarsi a Lavagna per accedere all’autostrada.

Ai chiavaresi, per ora, restano i lavori, le code, le chiusure e la citazione del principe della risata “E io pago” anche se parlando di autostrada da ridere c’è ben poco.