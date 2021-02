Chiavari: l’avvio delle vaccinazioni agli over 80

Mentre la pandemia imperversa in alcune province e la Liguria rischia il ritorno in zona arancione, viene sempre più esaltato l’arrivo dei vaccini e la loro inoculazione agli over 80. Anche se nessuno degli interessati, a parte quelli di oggi estratti a sorte, sa ancora dove e quando potrà immunizzarsi.

Stamattina partenza anche nell’Asl 4. Il direttore Paolo Petralia, ha illustrato in diretta al microfono di Antonio Zagarese (TgRai Liguria) come verrà organizzata la distribuzione nel Tigullio. Punti fissi a Rapallo (ospedale), Chiavari (Auditorium San Francesco) e Sestri Levante (ex uffici comunali di via Dante), ci saranno altri punti itineranti nell’entroterra e vaccinazioni a domicilio per chi non può lasciare casa. Ma la battaglia al covid occorre combatterla, senza illusione vaccini, ancora con mascherina, distanziamento, pulizia.