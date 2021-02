Camogli: “Don Ezzelino e i suoi concreti aiuti alla comunità”

Da Tito Degregori, già membro del consiglio direttivo delle Opere Pie Riunite, riceviamo e pubblichiamo

E’ con costernazione e dolore che ho appreso della dipartita da questo mondo terreno del già parroco di Camogli don Ezzelino Barberi e già presidente della fondazione “Opere pie unite” col quale nei primi anni duemila ho avuto il grande piacere di collaborare come suo vice e di apprezzarne la sua grande umanità e la sua combattiva volontà nel cercare di aiutare moralmente e materialmente la nostra comunità camogliese. Soprattutto ricordo la sua tenacia nell’operare a favore di coloro che più necessitavano seguendo le tradizioni dei nostri avi, quando come presidente delle “Opere pie unite“ volle in tutti i modi che la Casa della Provvidenza fosse ristrutturata in piccoli appartamenti secondo le esigenze correnti e fornisse conforto ad anziani ultrasessantacinquenni che, avendone la necessità e i requisiti, ne avessero fatto domanda. Concludo ringraziando don Ezzelino per quello che ha fatto per la comunità e per tutti coloro che da lui sono starti ascoltati.