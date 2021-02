Bogliasco: marciapiedi e sbarra condominiale in Consiglio

Da Angelo Paolo Celle, consigliere e capogruppo in Bogliasco riceviamo e pubblichiamo il testo di un’interrogazione al sindaco

Oggetto: Transito pedonale adiacente una sbarra condominiale “Condominio via Cavour 30”



Premesso che in data 29/07/19 n. 38 è stato già discusso quanto in oggetto e con altre ulteriori interrogazioni riguardanti il marciapiede che, “per Legge non può finire in zona privata”

Rilevato che fu trovato “un escamotage”aprendo un piccolo varco vicino alla sbarra lato strada, varco che non rispetta i requisiti di legge per le barriere architettoniche, e che il Sig. Sindaco dichiarò che nel varco avrebbe anche fatto istituire delle strisce pedonali

Il sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano il sindaco per conoscere

· Cosa ha intenzione di fare la giunta municipale per risolvere l’inconveniente lamentato.

Con preghiera di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

Angelo Paolo Celle Anna Ion Scotta