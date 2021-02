Bogliasco: “La raccolta differenziata e il porta a porta”

Da Angelo Paolo Celle consigliere comunale e capogruppo in Bogliasco riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione inviata al presidente del Consiglio comunale

Oggetto: raccolta differenziata rifiuti urbani “Porta a porta”





Premesso che la Ditta Ideal Service opera da alcuni anni nei territori dei Comuni di Bogliasco/Pieve Ligure/Sori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Constatato che, nei Comuni di Sori e Pieve Ligure si sta effettuando la raccolta differenziata “Porta a porta”

il sottoscritti, Consiglieri Comunali interrogano il sindaco per conoscere

il motivo per il quale a Bogliasco non si è deciso di adottare la raccolta dei rifiuti solidi Urbani porta a porta come nei Comuni sopra citati

Con preghiera di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale

Angelo Paolo Celle Anna Ion Scotta