Zoagli: “Nuova giunta, serve un cambio di rotta più marcato”

Da Mirko Mussi, consigliere comunale di “Zoagli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo



I primi 100 giorni di un’Amministrazione sono un periodo particolare, sotto la lente della stampa e dei cittadini per capire di cosa essa sia veramente capace, per verificare l’effettiva volontà di mettere in pratica il programma elettorale, per conoscere quali siano le reali priorità. I nuovi eletti in questo periodo si impegnano a fondo per “iniziare bene” e, specie quando si tratta di un cambio politico, di dimostrare la differenza con chi li ha preceduti.

A Zoagli all’oggi, passati ampiamente i primi 100 giorni dall’insediamento della prima Amministrazione dopo il ventennio precedente, la situazione è molto particolare, in quanto, oggettivamente, il gravissimo stato in cui sono state lasciate le finanze comunali non permette di fare molto.

Vista la novità della compagine che affianca il nuovo Sindaco e viste le gravi problematiche presenti, ho deciso di non presentare interpellanze nei primi 100 giorni per “lasciarli lavorare”.

Difficile fare un bilancio dell’attività fin qui svolta, quasi totalmente assorbita dalle problematiche di bilancio e amministrative avute in eredità. Non vorrei, però, che tali questioni, seppure siano di rilievo, non siano un alibi per tirare avanti con un’azione di basso profilo. Questo timore nasce anche dal giudizio che ho dato del programma elettorale della compagine vincitrice: in Consiglio Comunale ho votato a favore le “linee programmatiche” non perché ho disconosciuto il programma della mia lista “Zoagli nel Cuore”, ma perché nella situazione in cui versa il Comune era necessario – comunque – un cambiamento e, soprattutto, perché il programma del Sindaco non è negativo.

La critica era, ed è, verso la limitatezza delle sue prospettive: il programma (e l’azione amministrativa di questo primo periodo) è volta soltanto al quotidiano, alle urgenze, a poche manutenzioni. Vero che le possibilità finanziarie sono ridotte, ma amministrare non è solo spendere: è soprattutto programmare, pianificare, progettare organicamente in tutti i campi, prefigurare il futuro del Comune. Tutto questo non l’ho visto, né nel programma (di cui ci si può accontentare, perché perlomeno non fa danni, come invece avvenuto in caso di programmi faraonici di un tempo), né in quanto fatto fino ad oggi. Riconosco al Sindaco e all’Assessore Coli un impegno enorme, una presenza costante, ma la maggioranza è composta da 7 persone, che possono portare avanti gli altri temi di interesse della cittadinanza.

La collaborazione promessa come minoranza è anche spronare la maggioranza ad attivarsi negli altri campi, oltre a quello finanziario, oltre alle manutenzioni, oltre alle misure di urgenza per il Covid.

Il mio primo intervento formale, una mozione, ovvero un suggerimento operativo a risoluzione di problemi cogenti, va in questo senso: Zoagli è percepita dall’esterno come un luogo difficilmente accessibile e noi, che vi abitiamo, sperimentiamo giornalmente continue interruzioni e asfaltature discutibili sulle poche strade esistenti. Il Comune ha sempre subìto passivamente i disagi causati, non solo da lavori necessari, ma anche, in molti casi, da grave imperizia nell’eseguirli, dalla mancanza di coordinamento. Non dimentichiamo poi i problemi posti a strade pubbliche dall’incuria dei privati frontisti. Nonostante l’immagine decisionista e pragmatica (troppo spesso sopra le righe) di chi ha guidato Zoagli in passato, su questi temi non si può che registrare la totale assenza di una seppur minima presa di posizione: la voce che si alzava spesso contro i cittadini e i dipendenti comunali, non l’abbiamo mai sentita contro gli Enti sovraordinati! Purtroppo non registriamo un cambiamento, nella nuova Amministrazione. In presenza di situazioni che recano moltissimo disagio agli zoagliesi e a chi viene o vorrebbe venire nella nostra cittadina, non si può soltanto farsi comunicatore delle decisioni di chi porta avanti lavori che paiono non finire mai perché si devono fare e disfare. Non si può accettare senza dire nulla la decisione di asfaltare completamente l’Aurelia ad aprile, dopo mesi e mesi in cui l’integrità e la sicurezza nostra e dei nostri mezzi sono state messe a dura prova.

Non si può soltanto comunicare che le frane “di Marina di Bardi” e delle Grazie” sono (forse) in fase di risoluzione: si deve fare la voce grossa, si devono mettere in atto azioni anche eclatanti e si deve –semplicemente- richiedere il rispetto della Legge. Nella mozione che ho presentato il 23 gennaio u.s. chiedo al Sindaco di muoversi in quest’ottica, sulla base di precise normative che cito, al fine di smuovere l’immobilismo che gli zoagliesi hanno subito da oltre un anno. E nell’ottica di una corretta pianificazione, di un’amministrazione che guardi al futuro, non solo al giornaliero, chiedo che venga attuato un protocollo d’intesa tra tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti affinché in futuro si possano prima di tutto prevenire le frane (chiunque percorra giornalmente l’Aurelia ha ben presente numerosi muri spanciati e pericolanti) e, nel caso di crolli, si possa intervenire immediatamente, avendo chiaro chi debba intervenire e le procedure di intervento.

Questo è, secondo noi, fare buona amministrazione… e non costa nulla…

Mozione 1 Muri Aurelia