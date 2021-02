Zoagli: l’infinito cantiere Anas, un’interpellanza

Da Mirko Mussi, consigliere comunale di “Zoagli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo il testo di un’interpellanza relativa a cantiere Anas



Con la presente, il sottoscritto Consigliere Comunale, dott. Mirko Mussi, presenta la seguente mozione/interpellanza relativa a: Cantiere Anas su SS1 Aurelia

Motivazione: Il 20.11.19 al km 491 dell’SS1 Aurelia, è avvenuta una frana. Come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, si deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza della strada, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall’art. 211.

Tra le diverse pronunce di giurisprudenza, richiamo Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23562 del 11 novembre 2011, per la quale: “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.”

Poiché Anas, ente proprietario della strada, che avrebbe dovuto ripristinare velocemente la viabilità, ma dopo oltre un anno ha solo ristretto la corsia di transito, visti cedimenti a valle, evidentemente attenendosi l’aggravarsi della situazione, si chiedono informazioni ed aggiornamenti su quanto questa spettabile Amministrazione intenda fare.

A tale scopo propone al Consiglio Comunale di deliberare¹:

1) messa in mora di Anas o altro provvedimento meglio ritenuto.

¹ Indicare esattamente l’argomento che si intende sia deliberato eventualmente scomposto in più punti del dispositivo.