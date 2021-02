Zoagli: “Al giro del Castellaro spunta un altro ecomostro”

Da Gian Giacomo Solari consigliere comunale e capogruppo “Zoagli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’ecomostro sulla Via Aurelia ecco spuntarne un altro nel giro del Castellaro, uno dei posti più belli e panoramici di Zoagli, purtroppo al momento interrotto da una frana. Si spera che i lavori di ripristino frutto di un vecchio contributo regionale con una partecipazione del comune partano al più presto. Tornando all’ecomostro due, in riferimento al parere favorevole della commissione edilizia in data 25.6.2020 viene costruito questo orrendo edilizio (ascensore) con notevole impatto ambientale in questa zona di pregio, oltre a non essere presente il cartello dei lavori apprendo tra l’altro che questa unità immobiliare abbia già ottenuto diversi condoni edilizi.

All’amministrazione comunale il fatto era stato segnalato verso fine dicembre, penso che a questo punto sarebbe il caso di analizzare tutta la complessità della residenza.