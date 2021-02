Sestri: “Occorre contestualizzare le barbarie delle Foibe”

Da Sinistra in Comune – Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

“L’Amministrazione comunale ha voluto dare memoria ai martiri delle Foibe” dice Andrea Foti, coordinatore di Sinistra in Comune-Sestri Levante. “Queste vittime – al pari degli innocenti sacrificati alle Fosse Ardeatine, a Marzabotto, a Sant’Anna di Stazzema, nei lager nazisti – meritano, esigono, di essere ricordate: il loro martirio costituisce una lacerante testimonianza dei crimini e dei soprusi che il cieco fanatismo ideologico inevitabilmente determina. A fronte del rischio, sempre attuale, che simili tragedie tornino a ripetersi, a ognuno di noi è affidato il compito di ricordare e di ispirarsi sempre ai valori della pace, del dialogo e del rispetto reciproco, ripudiando la guerra; come ci ordina, memore degli orrori della guerra voluta dal fascismo, la Costituzione nata dalla Resistenza”.

“L’eccidio di migliaia di persone torturate, assassinate e gettate nelle profonde fenditure carsiche alla fine della seconda guerra mondiale” continua Andrea Foti “è un fatto che non può essere dimenticato e deve essere contestualizzato nella pessima realtà di quei terribili anni. Parlando delle Foibe, non si può scordare che i primi a utilizzarle orribilmente come discariche umane nei dintorni di Pola sono stati i fascisti”.

“Affinché” aggiunge il coordinatore di Sinistra in Comune-Sestri Levante “la giusta commemorazione non diventi equivoco strumento della più becera propaganda politica, bisogna ricordare tutto, proprio tutto.

Senza scordare come i fascisti canticchiavan: A Pola xe l’Arena/ la Foiba xe aPisin: butaremo zo in quel fondo / chi ga certo morbin; e che un’altra delicata poesiola minacciava chi si opponeva al regime: …la pagherà / in fondo alla Foiba finir el dovarà.

Senza dimenticare il discorso che Mussolini tenne il 20 settembre 1920 al teatro Ciscutti di Pola, nel quale il Duce affermò: Di fronte a una razza come la slava, inferiore e barbara, non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone … Basta con le poesie. Basta con le minchionerie evangeliche. Senza cancellare la memoria dei 29 mesi di terrore fascista che fecero oltre 13.000 vittime slovene tra uomini, donne e bambini torturati, seviziati, fucilati e arsi vivi”.

“Questi richiami alla storia” conclude Andrea Foti “non hanno certo il fine di giustificare l’orrore delle barbarie commesse dalle milizie Jugoslave di Tito, ma servono a situarlo correttamente in una cornice segnata dall’oppressione e dal deliberato sterminio delle popolazioni nei territori conquistati dall’aggressione fascista. È doveroso stigmatizzare in tutta chiarezza le vergogne degli uni e degli altri”.